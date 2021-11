Lions e Croce Rossa in piazza per la misurazione gratuita di glicemia e pressione arteriosa

Domenica 14 novembre, in Piazza Papa Giovanni XXIII, il Lions Club San Salvo e la Croce Rossa Italiana, Comitato di Vasto - unità territoriale di San Salvo, con la collaborazione della Farmacia Di Croce, hanno garantito i controlli gratuiti della glicemia e della misurazione della pressione arteriosa.

Sono stati eseguiti oltre 140 controlli glicemici in sole tre ore.

I controlli sono stati effettuati dalle professioniste Romina Palombo ed Eulalia Sisti sotto il controllo del dott. Giuseppe Quinzii.

"Si stima che 415 milioni siano i diabetici nel mondo", ci informa il presidente della CRI di Vasto Enzo Mucci, "con valori in costante aumento".

Soddisfazione anche nelle parole del presidente Lions Emanuele Ciuffi: "Oramai lo screening in occasione della giornata mondiale del diabete è diventato un appuntamento fisso con i cittadini di San Salvo e i grandi numeri di oggi lo confermano"

Foto di Antonino Vicoli