"La strada per Itaca", presentazione a San Salvo

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

E' stato presentato nel pomeriggio di sabato 13 novembre al Cafè Letterario Moliere Bistrot di San Salvo ll libro "La strada per Itaca. Castiglionesi del mondo", scritto da Domenicangelo Litterio, socicoloro e docente in pensione.

Con l'autore erano presenti: Tiziana Magnacca, sindaco di San Salvo, Felice Magnacca, sindaco di Castiglione Messer Marino, Giovanni Di Stefano, già sindaco di Fresagrandinaria e Orazio Di Stefano, giornalista e sociologo, che ha moderato.

Si sono collegati due professori universitari di origini Castiglione, dal Brasile e dall'Argentina, e la docente direttrice di Casa Italia di Montreal dal Canada.

Cesira Litterio ha letto alcuni sisignificativi brani del libro. La presentazione è stata trasmessa in diretta sui vari canali social ed ha suscitato molte riflessioni sul fenomeno migratorio.

Domenicangelo Litterio ha spiegato che la sua ricerca ha avuto come campione Castiglione, suo paese natio.

Felice Magnacca ha confermato che i suoi concittadini si sono fatti onore ed ha ringraziato l'autore per questo saggio.

Tiziana Magnacca ha comparato la realtà di emigrazione di Castiglione (suo paese d'origine) con quella di immigrazione che è San Salvo (sua città d'approdo), soffermandosi sul ruolo della donna ei periodi in cui gli uomini erano a lavorare altrove.

Giovanni Di Stefano ha parlato, della realtà migratoria fresana concentrandosi nell'era franco-tedesca della Saar che ha generato un gemellaggio tra Fresegrandinaria e Puttlingen.

Orazio Di Stefano ha rilevato che il lavoro di Litterio è una ricerca storico sociologica strutturata su storie di vita e dati del fenomeno, che ci consentono, di comprendere l'originalità del campione in quanto abituato all'emigrazione maschile della sua fondazione per lo spostamento in Puglia dei pastori transumanti nei sei mesi freddi. I tre docenti d'oltreoceano si sono detti felici della partecipazione a questo evento ed hanno raccontato le loro storie di vita.

Chi volesse rivedere il convegno può farlo sulla pagina de iltrigno. net e chi volesse acquistare il libro può rivolgersi da Moliere Bistrot a San Salvo.