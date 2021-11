"Polizia Locale a servizio della tutela di tutta la comunità"

Il centrosinistra, o perlomeno una parte di esso, e in particolare Cambiamo San Salvo, ha iniziato la campagna elettorale attaccando la Polizia Locale di San Salvo e l’Amministrazione comunale, che secondo loro non tutelano la sicurezza dei sansalvesi.

Dimentica quella parte del centrosinistra tutto ciò che è accaduto nel passato, quando erano loro ad amministrare San Salvo e le difficoltà che si sono dovute affrontare per riportare serenità e operatività in quel servizio, che era stato da loro letteralmente abbandonato.

Attualmente, dopo una lunga azione tesa a riportare serenità nell’ambiente, esercitato dall’Amministrazione comunale, e grazie all’opera, l’impegno e le capacità del nuovo comandante, che ha ridato organizzazione e motivazione all’ambiente, e al lavoro e alla serietà degli attuali componenti il corpo di Polizia Locale, l’attività che viene svolta è encomiabile e va elogiata e apprezzata.

Di recente è stato approvato dall’Amministrazione comunale, il regolamento del Corpo, e si è proceduto a conferire ai componenti stessi i gradi e le attribuzioni operative, al fine di migliorare la gestione e l’attività della nostra Polizia Locale.

Si sta provvedendo a dotare la Polizia Locale di tecnologia, dopo avere ottenuto un finanziamento finalizzato a tale scopo, al fine di migliorare la sicurezza della circolazione stradale, e in particolare a controllare gli eccessi di velocità e ad identificare i mezzi che non sono in regola con l’assicurazione.

Certamente è necessario incrementare l’organico, al fine di estendere l’operatività e fare fronte alle incombenze che quotidianamente interessano la loro attività e l’Amministrazione sta operando per fare ciò, ma sostenere che San Salvo ha problemi di sicurezza, e fare opera di allarmismo nei confronti della popolazione sansalvese, dimostra solamente la strada che vuole percorrere quella parte di centro sinistra durante la campagna elettorale: buttare fumo negli occhi dei cittadini, al fine di non fare notare tutto ciò che questa Amministrazione ha saputo fare di buono in questi anni, riportando San Salvo al centro dell’attenzione del nostro territorio, e dell’intera Regione.

Da parte nostra ringraziamo tutto il personale della Polizia Locale, per l’abnegazione, la professionalità e la responsabilità che mette quotidianamente nel delicato lavoro che svolge per tutelare la nostra collettività.

Fabio Raspa – Assessore alla Sicurezza