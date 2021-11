CASTAGNE E VINO NOVELLO Raccolta fondi per progetto MonaLisa

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto



Siamo lieti di invitarvi alla cena organizzata dai Lions Club San Salvo e Lory a Colori per sostenere il progetto di donazione del Laser Monalisa Touch all’ospedale "G. Bernabeo" di ORTONA.

Questo obiettivo tanto importante sta portando al coinvolgimento di chi è sempre sensibile alla generosità sul nostro territorio e per questo vi ringraziamo di cuore a nome di tutti i nostri volontari e pazienti.

Allo scopo altruistico si aggiunge la possibilità di passare una bellissima serata in buona compagnia grazie al divertimento del Karaoke by Tommy e alla deliziosa cucina del ristorante San Marco.

Nella locandina i dettagli per la prenotazione.

Menù €27,00. Menù baby €15,00

VI ASPETTIAMO NUMEROSI