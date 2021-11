I bambini del Dottor Festa orfani per la seconda volta

"A neanche 6 mesi dalla perdita di uno dei pilastri importanti del nostro paese ci ritroviamo punto e a capo, ma stavolta si tratta esclusivamente di invidia e cattiveria ad averci resi orfani!

Parliamo della sospensione della Dottoressa Lucantoni, che è entrata nelle nostre vite in punta di piedi, senza far rumore, eppure nonostante ciò in poco tempo è entrata nei nostri cuori, non perché solamente buona ma prima di tutto perché è una eccellente dottoressa che ha guadagnato la fiducia dei nostri bimbi e di tutti noi genitori. Putroppo qualcuno ha deciso che ciò non andava bene e ci ha privato per l'ennesima volta di un ottimo dottore!

Chiediamo giustizia per i nostri bambini, i pediatri, quelli bravi, non si toccano e se la Dottoressa Lucantoni è amata un motivo ci sarà!

Vogliamo di nuovo la nostra amata dottoressa! Si faccia giustizia per questa gravissima cosa…"