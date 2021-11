"Parteciperemo all'asta per difendere l'interesse pubblico nel centro della città di San Salvo"

E’ stato quello odierno un Consiglio Comunale importante per il futuro della nostra Città, un altro passo importante per la sua vivibilità.

Nel corso dei lavori la maggioranza ha approvato le variazioni di bilancio che portano nuove risorse finanziarie a San Salvo. Un bilancio che continua ad essere non solo solido e veritiero, ma anche fonte di nuove opportunità per la nostra città.

È stata approvata la delibera che autorizza il Comune di San Salvo a partecipare all’asta pubblica per l’acquisto dei due lotti di terreni risultanti dal fallimento n. 13/2015 e siti in via De Vito n. 10/12 ed in via Marconi n. 14: si tratta dell’edificio delle ex Poste e della storica sede della Democrazia Cristiana.

L’interesse pubblico alla partecipazione è doppio.

Ritengo utile e favorevole agli interessi della comunità sansalvese, infatti, concorrere per evitare che quello spazio – tanto importante per decongestionare il cuore del centro storico – venga occupato dai privati che finirebbero per realizzare altre residenze (sostenuti da tutti i bonus fiscali e urbanistici che sono oggi in vigore) e che creerebbero altra grave penuria di parcheggi e di spazi pubblici.

Se quell’edificio dovesse andare nei mani dei privati peggiorerebbe la vivibilità del quartiere oltre a determinare in maniera irreversibile la trasformazione in negativo di quella zona con la colata di ulteriore cemento, che porterebbe alcun beneficio utile alla città oltre a recare danno al centro storico.

Sostegno con convinzione che l’interesse pubblico di acquisire l’edificio dell’ex Ufficio postale e l’ex sede della Democrazia Cristiana è insito nella realizzazione di nuovi parcheggi ed altri spazi pubblici, tra cui parco verde e giochi per i bimbi del quartiere.

Il Comune di San Salvo parteciperà quindi alla gara, concorrendo con i privati, auspicando che possa aggiudicarsi i due lotti per la città e nell’interesse pubblico che è sempre supremo.

Il Sindaco Tiziana Magnacca