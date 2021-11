Rigenerazione comunitaria, convegno a San Salvo con il 'papà' della legge sull'Ecosismabonus

Organizzato dall'A ssociazione Nazionale Sociologi d'Abruzzo , in collaborazione con Ambiente Vivo, Agci Abruzzo e Molise 20/30 , grazie alla BCC Valle del Trigno che mette a disposizione l'ampia sala riunioni, si terrà dalle 9,30 di questa mattina, venerdì 19 novembre, il convegno sul tema della Rigenerazione Comunitaria che concluderà il presidente della X Commissione Industria Ambiente e Turismo del Senato della repubblica ("padre" della legge sull'Ecosismabonus), G ianni Girotto.

Relazioneranno - spiega Orazio Di Stefano, presidente del sodalizio dei sociologi abruzzesi - il presidente nazionale di Ambiente Vivo, Marino Fiasella , ed il sindaco di Tufillo, E rnano Marcovecchio e potranno interloquire sindaci, accademici, rappresentanti di imprenditori, delle cooperative edilizie e degli ordini professionali.

Il primo saluto sarà dato dal "padrone di casa", Nicola Valentini, presidente della BCC ed esperto nei "prestiti ponte" e nel ruolo dei partner finanziari nei lavori di efficientamento energetico; seguiranno i saluti dei rappresentanti degli enti locali (sindaco T iziana Magnacca e consigliere Fabio Travaglini ), del senatore vastese del Movimento 5 Stelle Gianluca castaldi e del presidente dell'associazione Molise 20/30, Lorenzo Coia, già presidente della Provincia di Isernia.

Il convegno servirà ad approfondire lo stato di attuazione della legge nei comuni piccoli e medi e soprattutto a far comprendere il lavoro che con il presidente fiasella stiamo mettendo in atto per la creazione di comunità energetiche.