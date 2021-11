Lutto cittadino a Monteodorisio per l'addio alla piccola Giulia

"In segno di cordoglio e partecipazione, il Sindaco Catia Di Fabio ha proclamato il lutto cittadino per la giornata odierna in concomitanza con le celebrazioni delle esequie della piccola Giulia Radici. Si invita la comunità ad osservare alcuni momenti di raccoglimento".

Triste giornata nella comunità di Monteodorisio per l'addio alla bimba, di 11 mesi, morta a seguito di complicanze dovute ad un'infezione, avvenuta all'Ospedale di Pescara dove la piccina trasferita dopo un iniziale ricovero al 'San Pio da Pietrelcina' di Vasto.

Per fare piena chiarezza sulle cause del decesso è in corso un'inchiesta condotta dalla Procura vastese.

I funerali della piccola Giulia si terranno alle ore 15 di venerdì 19 novembre nella Chiesa di San Giovanni Battista.