Pediatra a San Salvo, il sindaco Magnacca alla Asl: "Trovare una soluzione"

Il sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca si è fatta carico della richiesta di molte mamme costrette a dover sostituire la dottoressa Lucantoni, pediatra dei loro figli a causa di una comunicazione dalla Asl con la quale si invita a effettuare "la scelta di un altro pediatra da individuare nello stesso ambito territoriale tra quelli non massimalisti”.

Il sindaco ha inviato una lettera al direttore generale della Asl Thomas Schael nella quale evidenzia come le mamme non abbiamo accettano la decisione, seppur condizionata dal dispositivo predisposto dal Tar Abruzzo, di "sospendere la convenzione con la pediatra Lucantoni atteso il completamento degli elenchi medici non massimalisti".

Dal Comune di San Salvo è stato chiesto l’intervento della Direzione generale della Asl “perché si possa trovare una soluzione e quali provvedimenti si intendono adottare per andare incontro alle famiglie”.