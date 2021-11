Aperta sede elettorale a sostegno di Giovanni Mariotti candidato sindaco San Salvo 2022

Mancano sette mesi alle elezioni, amministrative 2022 del Comune San Salvo, e sono iniziati i preparativi per la campagna elettorale. Avanti San Salvo, Democratici per San Salvo, Cambiamo San Salvo questi i movimenti politici, collocabili in un area di centro sinistra, che sostengono la candidatura a sindaco del Dottor Giovanni Mariotti. Oggi è stata fatta la presentazione ufficiale e la apertura della sede del comitato elettorale in via Duca Degli Abruzzi.

Filo comune degli interventi una diversa gestione degli interessi della comunità, bilancio partecipativo, attenzione per il sociale e rilancio delle attività produttive del centro storico, marina e zona industriale.

Al margine della presentazione Giovanni Mariotti chiarisce sulla presa di posizione nei confronti del Pd (che sostiene il candidato Fabio Travaglini) da parte dello stesso Mariotti ad oggi consigliere comunale eletto con Pd; comunicando che: come correttezza e prassi politica vuole, ha provveduto per formalizzare il gruppo misto a cui aderisce come unico consigliere ( come già fatto in precedenza da Fabio Travaglini e Marika Bolognese), non essendo d'accordo con il partito ed essere antagonista del candidato individuato ovviamente non permette di proseguire la permanenza nel Pd.