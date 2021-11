'Festa dell'Albero', piantumazioni nei giardini scolastici sansalvesi

Stamane sono stati piantati nuovi alberi nelle scuole dell’infanzia e della primaria dell’Istituto Comprensivo Rodari nei plessi di Sant’Antonio, Ripalta, via Verdi, le Marinelle e dell’Istituto Omnicomprensivo Mattioli presso il plesso di via Melvin Jones.

Il vicesindaco Giancalo Lippis e gli assessori comunali Maria Travaglini (scuola) e Tony Faga (Ambiente) sono stati ricevuti dai dirigenti scolastici Vincenzo Parente e Annarosa Costantini. Sono intervenuti il comandante della Stazione dei Carabinieri Forestali di Vasto maresciallo ordinario Ivano Pisanò, Fausta Nucciarone di Legambiente Vasto e il presidente regionale di Legambiente Giuseppe Di Marco.

"Il Comune di San Salvo adotta gli alberi e se ne prende cura. Non solo taglio di quelli che possono rappresentare un pericolo, ma abbiamo predisposto la prossima piantumazione di nuovi in diversi punti della città", si legge in una nota diramata da palazzo di città.