Lions Club contro la violenza sulle donne

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Anche quest'anno il Lions Club San Salvo partecipa alla "Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne" del 25 novembre.

"La violenza è l'ultimo rifugio degli incapaci", questo è il forte messaggio che il presidente Emanuele Ciuffi e tutti i soci del club hanno voluto dare alla cittadinanza apponendo un bellissimo cartellone nella vetrina della Farmacia Di Croce in Corso Umberto I in presenza dell'assessore alle pari opportunità Maria Travaglini.

I Lions da anni danno un aiuto concreto alle donne in difficolta attraverso il service "La valigia di Caterina" e anche in questo difficile periodo non faranno mancare il loro prezioso aiuto.