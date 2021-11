Movimento politico per Giovanni Mariotti Sindaco

La fisiologia della vita democratica vorrebbe che dopo un lasso di tempo ci fosse un

avvicendamento politico alla guida della vita amministrativa della cosa pubblica.

Il sale della democrazia consiste nel ricambio delle forze politiche nelle istituzioni

pubbliche.

Senza la possibilità concreta dell’alternanza non c’è vera democrazia!

A San Salvo la fisiologia della vita democratica è bloccata perché da 10 anni ormai,

il centro-sinistra è diviso e questa divisione ha contribuito enormemente

all’affermazione del centro-destra per due tornate elettorali.

Proprio per non facilitare ancora una volta la vittoria del centro-destra e al fine di

rendere possibile l’alternanza nella vita democratica della nostra città, il movimento

politico con il suo candidato sindaco Giovanni Mariotti si è organizzato come

“Movimento politico per l’unità del centro-sinistra”.

Per raggiungere l’obbiettivo, Il “Movimento politico per l’unità del centro-sinistra”

ha fatto appello di unità al PD ed al suo raggruppamento.

Unica condizione posta: un percorso pubblico per costruire l’alleanza e fare le

primarie tra il candidato sindaco del PD e alleati Fabio Travaglini e il nostro

candidato sindaco Giovanni Mariotti e una volta fatte le primarie, tutti a lavorare

per il candidato sindaco scelto dai cittadini.

Con questa intenzione in, data 24 agosto, abbiamo illustrato la nostra proposta

incontrando il coordinatore del PD e del suo raggruppamento. In data 25 agosto

abbiamo avanzato formale richiesta di incontro.

Successivamente, in data 25 settembre, abbiamo tenuto una iniziativa pubblica in

piazza facendo appello all’unità dell’intero centro-sinistra e ribadendo la proposta

delle primarie per raggiungere tale obiettivo.

Risultato: dal 25 Agosto ad oggi 25 Novembre, dopo tre mesi, nessuna risposta!

Nessuna risposta! Né sì, né no.

Il comportamento del PD e del suo raggruppamento, riguardo alla proposta di

ricercare l’unità totale del centro-sinistra di San Salvo è, a dir poco, politicamente

incomprensibile e inaudito.

È un comportamento inqualificabile, mai verificatosi in nessuna parte d’Italia. Tale

comportamento, tra l’altro, è scorretto anche sotto l’aspetto della buona

educazione.

Noi non riusciamo a comprendere quali possano essere gli obbiettivi che vogliono

raggiungere nella prossima elezione comunale, ma la logica ci fa capire benissimo

che qualsiasi cosa il PD e i suoi alleati vogliano conseguire nelle prossime elezioni,

lo vogliono fare senza apparentamenti con Giovanni Mariotti e le forze politiche

che lo sostengono.

Per quanto detto, ritenuto infruttuoso il tentativo per arrivare all’unità del centrosinistra di San Salvo, il nostro movimento politico si impegna per eleggere Giovanni

Mariotti alla carica di sindaco di San Salvo e portare nella nostra città l’alternanza,

il cambiamento e la crescita economica, sociale e culturale, nella trasparenza e nell’esclusivo interesse pubblico.

San Salvo, 25/11/21.