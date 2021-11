R͙U͙G͙B͙Y͙ lo sport fuori dall’ordinario in forte crescita sul territorio nazionale

Il Progetto TETRAS capitanato da Marco Acquarola Sport Coach organizza a San Salvo corsi di rugby per bambini e ragazzi. Per i nuovi iscritti il primo mese è gratuito, poi saranno loro a decidere se continuare questa nuova avventura!

Insegna:

Christian Varriale, laureando in Scienze Motorie alla "Gabriele D'Annunzio", Tetras dal 2017, allenatore rugby categorie Under6/8/10, Pescara rugby nel 2020 co-allenatore Under18, Pescara rugby preparatore fisico Under9/15/17, senior maschile e seniores femminile Under17. Membro dello staff tecnico FIR comitato regionale Abruzzo come preparatore fisico Under 17 area Pescara e supporto under 13 e 15.

Per Info&Iscrizioni: Marco, 340 0808892