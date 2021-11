Il 23 dicembre la presentazione del libro "Nostra Gypsum" di Angelo Ciccarone

Il libro Nostra Gypsum - Gissi descrive attraverso un'analisi profonda e dettagliata quegli aspetti secolari inediti della comunità di Gissi nell'Alto Vastese che fondava le sue origini, la sua economia, nonché la sua identità nel duro lavoro delle cave di gesso. Il filo conduttore che si articola nei 41 capitoli è la "gissanità", una caratteristica che ritroviamo nell'urbanistica, con le abitazioni tipiche costruite a blocchi di selenite, nei personaggi emersi durante il corso degli anni, siano essi diventati famosi o rimasti nella loro ingenua umiltà e nelle tradizioni popolari. Un mosaico pittoresco, a volte crudo e cinico o a volte spassoso e ironico basato su quella realtà paesana documentata in maniera circostanziale che spazia dal brigantaggio alle massicce ondate migratorie di fine '800 e poi tanto, tanto altro del nostro vissuto quotidiano. Il libro contiene circa 200 immagini d'epoca autentiche, la maggior parte delle quali assolutamente inedite, tutte correlate da descrizioni circostanziali. Inoltre sono raccolte in esso più di novanta testimonianze su accadimenti e aneddoti documentati anche da scritti e trattati originali. Il tutto incorniciato con tanti termini dialettali usati per definire nomi, soprannomi, luoghi e circostanze. Per l'autore Angelo Ciccarone, questa è la sua prima pubblicazione.