Beatrice Pelliccia al fianco di Lady Gaga

"E’ stato emozionante ascoltare le parole di ringraziamento di Lady Gaga che ha rivolto all’indirizzo della nostra concittadina Beatrice Pelliccia nel corso dell’intervista che ha rilasciato a Fabio Fazio. Lady Gaga, attrice e cantante di successo planetario, ha avvertito l’esigenza di citare Beatrice, che le è stata vicina come guida preziosa per prepararsi a interpretare il ruolo di Patrizia Reggiani nel film in prossima uscita in Italia, sia per la pronuncia e sia per la recitazione”.

A dirlo il sindaco Tiziana Magnacca che si complimenta con la giovane e promettente attrice di San Salvo, la quale per mesi ha lavorato come acting coach accanto alla star americana oltre ad aver avuto anche una parte nella pellicola recitando con Jared Leto, nel film diretto dal regista Ridley Scott.

“Sono numerosi i nostri giovani che nelle diverse attività professionali o nella settima arte, come è stato per Beatrice Pelliccia, si sono affermati in Italia e nel mondo portando in alto il nome di San Salvo. A Beatrice, a nome di tutta la Città, formulo i migliori auguri e un grosso in bocca al lupo per la sua carriera artistica”, conclude il sindaco Magnacca.