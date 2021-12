Trasporto delle pale eoliche, lavori alla rotatoria sulla Statale 16

Da questo pomeriggio avranno inizio i lavori sulla rotonda al km 522+350 che regola il traffico tra la Statale 16 e le strade comunali via Paolucci e via Grasceta.

"Su parere favorevole dell'Anas, il Comune di San Salvo ha dovuto dare il suo assenso - spiega l'assessore alla Manutenzione Giancarlo Lippis - per consentire il passaggio dei convogli eccezionali per il trasporto delle pale eoliche da parte della Società Elettrica Trigno che dovrà installare delle turbine eoliche a Castelmauro in località Macchiarotta".

A carico della società elettrica tutti i costi di manomissione e di ripristino dell'area che non avverrà prima di 30 giorni.

L'attività di controllo e messa in sicurezza sono a carico della società richiedente così come tutte le funzioni e gli obblighi del custode ai sensi Codice civile.