Il San Salvo passa in vantaggio ma perde 2-1 contro l’ Elicese

Al 15esimo minuto il San Salvo passa in vantaggio con Pascucci, i padroni di casa pareggiano poco prima del finire del primo tempo. Nella seconda frazione di gioco viene espulso mister Zetulaev per aver oltrepassato la linea dell' area tecnica. Al 85' l' Elicese trova il gol della vittoria che chiude definitivamente la gara sul risultato di 2-1. Battuta di arresto, dunque, per il San Salvo che però rimane tranquillo in virtù dell' obbiettivo salvezza anticipata.