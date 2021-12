Oggi pomeriggio apertura della IX Mostra di Arte Presepiale a San Salvo

Oggi, 8 dicembre 2021, alle ore 17.30 sarà aperta la IX mostra e concorso di Arte Presepiale della città di San Salvo.

L'esposizione di presepi è ubicata all'interno dei locali del Museo Civico "Porta della Terra". Sarà possibile, per i visitatori, esprimere la propria preferenza per una delle opere esposte per indicare il premio della giuria popolare; altri premi saranno assegnati da una giuria qualificata che individuerà tre presepi a loro insindacabile giudizio.

Alfonso Buccigrossi, presidente degli "Amici del Presepio" commenta << a nome di tutta la sezione Sansalvese ringrazio tutti i partecipanti, l'amministrazione comunale, la Parsifal e le attività che anche quest'anno hanno contribuito aiutandoci mettendo a disposizione il materiale occorrente per l'allestimento. Siamo felici di essere riusciti anche quest'anno ad organizzare nonostante le difficoltà anche dovute alla pandemia. Vi aspettiamo numerosi, mi preme ricordare che saranno messe in atto le misure cautelative e le restrizioni del decreto, quindi: distanziamento, mascherina, greenpass >>.