Magnacca, mandato agli sgoccioli. Lippis disponibile a candidarsi

«Quella che lasciamo è un’eredità importante, a raccoglierla deve essere una persona in grado di rappresentare la squadra che è stata capace di realizzare questo grande cambiamento per San Salvo». Tiziana Magnacca, agli sgoccioli del suo secondo mandato amministrativo, traccia l’identikit del candidato sindaco del centrodestra alle elezioni comunali di primavera. Non fa nomi, ma da mesi girano con insistenza voci sulla candidatura di Giancarlo Lippis, attuale vicesindaco vicino a Forza Italia, sul quale però non tutti all’interno della maggioranza sarebbero d’accordo.

«I rumor sono tali perché sono rumor», risponde la sindaca, «quello che di vero c’è è che Lippis ha dato la sua disponibilità a candidarsi. È una persona che ha fatto intendere la sua volontà e il suo desiderio di rivestire questo ruolo anziché altri più remunerativi, come il consigliere regionale o il parlamentare. Vedremo se sarà lui il candidato sindaco del centrodestra, ma credo che lo sapremo a breve.

Di sicuro la scelta dovrà ricadere su una persona in grado di raccogliere l’eredità che lasciamo, che è una eredità importante e significativa, che io ritengo di vera svolta per la città di San Salvo».

