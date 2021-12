Idee e proposte per il rilancio e lo sviluppo del centro cittadino, incontro con Mariotti

Domenica 12 dicembre alle ore 16.30, presso la sede elettorale di via Duca degli Abruzzi (angolo via dei Cipressi di fronte all'ex asilo), il candidato sindaco Giovanni Mariotti e il movimento politico che lo sostiene (formato dai gruppi Democratici per San Salvo, Cambiamo San Salvo e Avanti San Salvo) incontrano i commercianti, gli artigiani, gli operatori economici e gli abitanti del vecchio centro per condividere idee e proposte per il rilancio e lo sviluppo del centro cittadino.

Per partecipare è necessario essere muniti di green pass.