Giornata mondiale dei Diritti umani, il messaggio del sindaco Magnacca

"Tutte le persone nascono libere ed uguali in dignità e diritti”. Così recita il primo articolo della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani di cui oggi celebriamo la proclamazione avvenuta il 10 dicembre 1948 da parte dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

“Diritti che appartengono da sempre a ogni essere umano – evidenzia il sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca – a prescindere dall’appartenenza sociale, provenienza, religione, credo politico e idee e con il fine di tutelare una serie di diritti inalienabili che quindi sono di tutti”

L’odierna Giornata per i sostenitori dei Diritti Umani si colora di gioia con la recente scarcerazione di Patrick Zaki che ha unito il mondo, per una lotta nel nome della giustizia e della pace sociale, in un abbraccio di speranza.

“Ma quest’anno - aggiunge il sindaco – il tema scelto per celebrare questa giornata è dedicato all’uguaglianza 'Tutti umani, Tutti uguali' (All humans. All equals). La pandemia di Covid-19 ha reso evidenti le grandi disuguaglianze già esistenti, la povertà e le violazioni dei diritti umani, per questo il tema del 2021 si concentra sulla sfida di ridurre le disuguaglianze e far progredire i diritti umani, in linea con gli Obiettivi dell’Agenda 2030, che hanno il comune scopo di non lasciare indietro nessuno lungo il cammino, per portare il mondo sulla strada della sostenibilità”.

“E’ sicuramente una visione strategica, con lo sguardo verso il futuro perché si può aspirare al progresso globale non lasciando indietro nessuno. Nel nostro piccolo, nella nostra comunità di San Salvo le attività svolte dall’Ufficio delle Politiche sociali vanno proprio in questa direzione. Un impegno che non deve esimere nessuno di noi” conclude il sindaco.