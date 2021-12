Donazione alla Radioterapia oncologica nel nome di Donatella Gaspari

Presso l’Aula Attilio Romanini della Radioterapia oncologica di Chieti, l’associazione “Donatella Gaspari Onlus” di Gissi ha concretizzato una donazione al reparto.



La Onlus nasce nel 2014, ed è intitolata a una persona speciale, Donatella Gaspari, prematuramente scomparsa, al cui ricordo sono legate tutte le iniziative dell’associazione che porta il suo nome.

Donatella, come donna, come vigile del fuoco e come conduttrice di cani per il ritrovamento sotto le macerie, si è molto spesa nel sociale, prodigandosi per tutti, con impegno costante e dedizione assoluta. Il destino ha riservato per lei altro, e i suoi progetti sono stati così interrotti. Il suo ultimo impegno fu di mettere a disposizione cani, opportunamente addestrati alla pet-therapy, per bambini problematici che non potevano avere accesso a questi servizi.

Dopo la sua scomparsa parenti e amici hanno pensato non fosse giusto lasciare in sospeso tutto il lavoro già fatto. Da qui la nascita della Onlus Donatella Gaspari. Grazie a un gruppo di volontarie che realizzano manufatti handmade, l’associazione promuove varie iniziative, come concerti di musica classica, eventi teatrali, mercatini, tutte volte alla raccolta fondi. Tutto questo ha permesso negli scorsi anni di donare defibrillatori ai gruppi sportivi amatoriali del territorio e di adottare bambini in Africa. Lo scorso anno, vista la pandemia, l’associazione ha deciso di donare presidi sanitari all’ospedale di comunità di Gissi.

Quest’anno l’associazione ha deciso di devolvere il 5x1000 al reparto di Radioterapia oncologica dell’ospedale di Chieti. «Ringraziamo per la sua disponibilità il direttore del reparto, il professor Domenico Genovesi, certi che anche quest’anno la memoria di Donatella possa essere ricordata con un sorriso da quanti la conoscevano e da coloro che oggi la conoscono per la prima volta», afferma la sorella di Donatella, impegnata animatrice della Onlus, Nicoletta Gaspari.

«Siamo orgogliosi di ricevere questa donazione per la nobile causa che la rappresenta e nel ricordo di Donatella - spiega il professor Domenico Genovesi -. Personalmente e a nome del reparto di Radioterapia oncologica di Chieti ringrazio l’Associazione “Donatella Gaspari Onlus” per la premura e la sensibilità mostrate nei confronti della Radioterapia di Chieti con l’impegno di potenziare i servizi e ogni supporto possibile a vantaggio dei nostri pazienti oncologici e dei loro familiari».