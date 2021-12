Festa di San Nicola, i bambini il grande futuro di Santa Madre Chiesa

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

La nostra vita è spesso solcata da piccoli e grandi eventi destinati a lasciare un segno dentro di noi e spesso a volte anche inconsapevoli. Tutti siamo chiamati a leggere negli eventi il grande mistero di Dio e a prendere il meglio.

Lunedi dicembre la Parrocchia di San Nicola Vescovo ha celebrato la festa del suo santo patrono con una intensa Celebrazione Eucaristica officiata da don Beniamino Di Renzo.

Dopo la Parola e la consacrazione eucaristica, che sono i grandi fulcri di ogni festa. A caratterizzare l'evento ci sono stati tre grandi segni: la benedizione dei bambini, le benedizioni del pane di San Nicola, e la statua, "portata" fuori sul sagrato della chiesa per benedire simbolicamente l'intera città.

Il verbo "portare" ha caratterizzato l'annuncio della parola del parroco inviato ai suoi parrocchiani prima della festa e durante l'omelia sul Vangelo del giorno sul racconto del paralitico condotto dai suoi amici da Gesù scoperchiando un tetto.

San Nicola è stato un grande portatore del Vangelo e invita ciascuno di noi a fare lo stesso. Vedere il volto dei bambini, che sono l'accesso potenzialmente in grado di portare Cristo in famiglia e il futuro di Santa Madre Chiesa, adornare l'altare è stato per molti uno dei momenti più belli e significativi dell'intera celebrazione.