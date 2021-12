San Salvo bella? C'è un però

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Buon pomeriggio, ringrazio tutta l'amministrazione comunale per ciò che sta facendo per la nostra città, c'è un però.

Mi rivolgo all'assessore Lippis, come mai si rifà tutto nuovo, anche quello in buone condizioni, ma si lasciano all'abbandono certi quartieri?

Esempio: via Stingi, via Alessandria, via padre Rinaldo Altieri.... Con assenza totale di marciapiedi, scarsa illuminazione nella villetta antistante il campo da calcio stingi e una miglioria della zona parcheggio davanti a questo.

Invito l'assessore Lippis per un sopralluogo. Grazie