“Dare a Cesare quel che è di Cesare”

Ho continuato a gironzolare per San Salvo e, con vero piacere, questa volta posso segnalare qualche positiva novità.

Comincio da quello che, comunque, continua a rappresentare in città un “Innominato/oggetto misterioso”. Mi riferisco al Centro Culturale Aldo Moro, ora completamente restaurato all’esterno, dopo il completamento dei lavori alla scala di emergenza (vedi foto). Immagino perciò che non ci sia più alcuna possibile giustificazione per dilazionare ulteriormente l’immediata riconoscibilità dell’edificio e della sua funzione, grazie ad adeguate indicazioni, che (come in passato) siano immediatamente leggibili anche dall’ignaro passante.

Altrettanto importante e immediatamente utile per i frequentatori della villa comunale è la manutenzione/sostituzione effettuata proprio in questi giorni a vantaggio delle sedute lignee presenti intorno alla fontana (vedi foto).

Bene! Due esemplari interventi di attenzione verso l’utenza, offerti dall’Amministrazione Comunale che, proprio in queste opere di ordinaria (ma imprescindibile) manutenzione dovrebbe, “Secondo me”, profondere la maggior parte delle sue energie e delle sue risorse.

E, proprio in virtù di quest’ultima considerazione, mi auguro che anche in tema di segnaletica orizzontale sulle strade neo-asfaltate (ma non solo su quelle) voglia provvedere al più presto. E non certo per una formale questione estetica, ma per garantire la legittima, indifferibile, maggiore sicurezza dell’utenza, automobilistica e pedonale (vedi foto).