Bloccato a San Salvo Marina con 4 chili di droga nell'auto, giovane arrestato

Personale dell’Ufficio Controllo del Territorio del Commissariato di P.S. di Vasto ha arrestato in flagranza di reato un giovane vastese di 24 anni, responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Intorno alle 15.45 del 13 dicembre, due operatori di polizia in abiti civili notavano in una piazza di San Salvo Marina, tra le diverse auto parcheggiate, un’autovettura con a bordo un giovane, conosciuto come persona dedita ad attività delittuosa, legata particolarmente allo spaccio di stupefacenti. Questi, probabilmente perché aveva riconosciuto gli agenti, credendo di essere sorvegliato, decideva di allontanarsi per sottrarsi ad un eventuale controllo e ripartiva

velocemente verso la Statale 16, direzione Vasto. I due operatori, insospettiti da tale comportamento, decidevano di seguirlo con auto privata e nel contempo allertavano la Volante del Commissariato, che al momento si trovava nelle immediate vicinanze della Stazione Ferroviaria di Vasto-San Salvo.

La Volante intercettava l’autovettura segnalata mentre sfrecciava a forte velocità, quindi si poneva all’inseguimento. Il giovane alla vista della Polizia, tentava di dileguarsi accelerando, ma veniva raggiunto e fermato, all'altezza del complesso Le Nereidi.

Considerato che il ragazzo non sapeva dare spiegazioni ed appariva piuttosto nervoso, si decideva di effettuare perquisizione personale estesa anche all’auto e all’interno del mezzo, nel bagagliaio, ben celato sotto la moquette, si rinveniva un quantitativo di sospetta sostanza stupefacente, tipo hashish, suddivisp in pacchi confezionati in cellophane, di cui due di forma cubica, contenenti 20 panetti e 2 di forma rettangolare, contenenti altri 18 panetti. La sostanza stupefacente, per un totale di circa 4 chili, veniva sottoposta a sequestro e analizzata dalla Polizia Scientifica. Il successivo narcotest dava esito positivo all’hashish.

Il giovane è stato arrestato in flagranza del reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio ed associato alla Casa Circondariale di Lanciano a

disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.