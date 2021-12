Scuola di architettura per bambini, San Salvo si candida

Grazie ad un percorso di “accreditamento” avviato nel tempo, quest’anno San Salvo potrà diventare sede di una SOUx a domicilio ospitata nel Centro Culturale Aldo Moro.

Si tratta di un progetto ambizioso spin off della SOU (School of Architecture for Children), la prima in Italia, la seconda al mondo, specializzata in attività educative legate all’urbanistica, all’architettura, all’ambiente, all’arte, al design, all’agricoltura urbana, all’educazione alimentare, alla costruzione di comunità. SOU nasce a Favara (AG), all’interno di Farm Cultural Park, uno dei centri culturali indipendenti più influenti nel mondo culturale contemporaneo.

“ Con il progetto SOUx a domicilio nato, dalla collaborazione dell’Akon Service e l’Amministrazione comunale, s’intende creare le condizioni per rendere San Salvo la sede della prima scuola di architettura per bambini in Abruzzo” dichiara il sindaco Tiziana Magnacca.

La SOUx di San Salvo sarà collegata direttamente al progetto Farm Cultural Park di Favara https://www.farmculturalpark.com/. L’iniziativa è patrocinata dalla Camera di Commercio, da Legambiente e dall’Ordine degli Architetti di Chieti. All’inaugurazione della SOUx, in programma giovedì 16 dicembre alle ore 16:00 presso il Centro culturale Aldo Moro , saranno presenti il presidente della Camera di Commercio, commendator Gennaro Strever, il presidente di Legambiente Abruzzo Giuseppe Di Marco, le delegate dell’Ordine degli Architetti di Chieti Annarita Zuccarini, Maria Elena Sigismondi e Gina Zacco.

Il dispositivo SOUx richiede la partecipazione e il coinvolgimento di un’ampia rete di attori, coinvolti a vario titolo: aziende, scuole, associazioni, volontari e artisti.

L a SOUx a domicilio prevede attività educative dopo scuola per bambini/e dai 7 ai 12 anni.

Il nuovo anno accademico, dal tema “Human forest – Removing barriers celebrating diversity”, inizia a dicembre, ed ha l’obiettivo di accompagnare le bambine e i bambini di SOU in un nuovo percorso di pensiero ed azione per progettare luoghi più accessibili e inclusivi per tutti. I bambini attraverso gli strumenti forniti dalle discipline dell’architettura, dell’urbanistica e del design, saranno impegnati in un progetto rigenerazione che riguarderà una porzione del centro cittadino.