Covid, screening gratuito nelle palestre di via Piero Della Francesca e via Melvin Jones

In questo fine settimana, sabato 18 e domenica 19 dicembre, possibilità di controlli Covid con lo screening gratuito organizzato nelle palestre di via Piero Della Francesca e via Melvin Jones.

Tamponi possibili dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18.

Il sindaco Tiziana Magnacca ringrazia ancora una volta i medici, i volontari e gli infermieri per l'impegno e la disponibilità per questo nuovo servizio per la salute.