Screening Covid a San Salvo, 847 controlli: 5 i positivi riscontrati

Nelle due giornate di screening straordinario sulla popolazione a San Salvo di questo fine settimana, presso le palestre cittadine di via Piero Della Francesca e via Melvin Jones, sono stati effettuati in totale 847 test antigenici.

Da essi sono risultate positive al Covid 5 persone, tutte segnalate per le procedure del caso al Siesp della Asl per l'effettuazione dei tamponi molecolari da operare nelle prossime ore. I soggetti in questione sono stati posti in isolamento fiduciario.