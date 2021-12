Lavori per la fibra e rottura accidentale della condotta idrica, acqua 'off limits' in centro

La Sasi comunica che durante la posa in opera della rete della fibra ottica in corso a San Salvo la ditta esecutrice, in maniera accidentale, ha danneggiato la rete idrica distributrice in via Duca degli Abruzzi.

Pertanto si comunica che il servizio idrico verrà sospeso fino alle ore 11:00 di domani in tutto il centro cittadino.