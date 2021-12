Legambiente e i 'Comuni ricicloni', San Salvo c'è

Il Comune di San Salvo è "Comune riciclone" di Legambiente.

L'altra mattina la cerimonia di consegna del riconoscimento, al pari di altri centri abruzzesi, nel corso della quarta edizione di "EcoForum", ospitata al Porto turistico a Pescara.

Era presente il sindaco Tiziana Magnacca che ha ribadito come le buone pratiche ambientali e il servizio di riciclo attivato dall'Amministrazione comunale stiano dando in questi ultimi anni "risultati apprezzabili" tanto da raggiungere nel 2020 a sfiorare il 70 per cento della raccolta differenziata dei rifiuti, per la precisione il 69,78% nell'ambito delle attività svolte dal settore Ambiente e dall'assessorato comunale guidato da Tony Faga.