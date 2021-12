Fiamme al Centro commerciale 'Insieme'

E' stato con ogni probabilità un corto circuito ad innescare l'incendio che ha tenuto in apprensione gli operatori del Centro commerciale Insieme di località Piane Sant'Angelo a San Salvo.

Sul posto sono giunte diverse squadre dei Vigili del Fuoco, da Vasto, Termoli e Lanciano - oltre a Polizia Locale e Carabinieri -, sollecitate ad intervenire intorno alle 11,30 della mattina di Natale.

I danni non mancano, per alcune delle attività, ma il funzionamento del sistema antincendio ha evitato guai peggiori. Ore di grande preoccupazione per i titolari delle attività e chi lavora all'interno della struttura di vendita.