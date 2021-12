Centro commerciale Insieme, da lunedì le operazioni di ripristino

Com’è noto il Centro Commerciale Insieme è stato, ieri, interessato da un incendio.

Per fortuna le proporzioni dello stesso sono minori rispetto a quelle che potevano presupporsi in un primo momento.

Già da domani, con l’intervento dei tecnici, verranno avviate le operazioni di ripristino per riavviare al più presto le attività commerciali.

Per il momento, però, l’accesso è precluso agli operatori.

Verranno via via, in tempo reale, fornite notizie più precise.

La Presidente