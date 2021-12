Sanificazione continua dell'aria nei plessi dell’Istituto Comprensivo “Rodari”

Nell’Istituto Comprensivo “G. Rodari” di San Salvo aria pulita, senza virus e batteri grazie alla nuova tecnologia di sanificazione brevettata da una nota azienda italiana leader nel settore sicurezza ; l’installazione dei dispositivi sanifica aria, in tutte le classi di scuola dell’infanzia e della scuola primaria di tutti i plessi dell’Istituto e negli uffici di segreteria, effettuata da una ditta di San Salvo, è un tassello importante per il benessere e la salute di tutta la nostra comunità educante.

Il dirigente scolastico Prof. Vincenzo Parente: “ La sanificazione dell’aria è un tassello aggiuntivo per la sicurezza di tutti. I sanificatori garantiscono un abbattimento di oltre il 99% di virus e batteri e consentono di non aprire continuamente le finestre per ricambiare l’aria nel corso dei mesi più freddi dell’anno. Abbiamo deciso di investire, dotando tutte le aule dell’Istituto di sistemi avanzati di sanificazione. Purtroppo dovremo convivere ancora con il virus, ma non a discapito della socialità e della didattica perché la scuola è un diritto, e lo è in presenza”.

La tecnologia UV-C dei sanificatori installati è in grado di distruggere virus e batteri, incluso quelli della famiglia dei Coronavirus.

I sanificatori sono in grado di purificare 50 metri cubi di aria ogni ora. Diversi i vantaggi per i nostri alunni e per tutto il personale scolastico:

Efficacia testata fino al 99,9% su virus e batteri

Nessuna emissione di Ozono

Nessuna esposizione a sorgenti UV-C

Estremamente silenzioso

Si tratta di dispositivi che consentono la sanificazione dell’aria in modo continuo, in completa sicurezza anche in presenza di persone all’interno dell'ambiente, quindi ideale per il mondo della scuola. L’aria è aspirata all'interno dell'apparecchio attraverso un sistema di ventole e canalizzata a contatto con la luce ultravioletta all'interno dell'apparecchio, da cui fuoriesce sanificata. Il sistema non presenta alcuna controindicazione, perché studiato per evitare il contatto diretto con i raggi ultravioletti (UV-C) e per impedire la produzione di Ozono.

La tecnologia utilizzata replica, intensificandola, la naturale azione purificatrice dell’irraggiamento solare, al fine di abbattere gli agenti contaminanti dall’aria, senza interferire con le abitudini delle persone. La circolazione dell’aria contaminata viene forzata attraverso la camera, i microorganismi contenuti nell’aria vengono disattivati a contatto con l’irraggiamento della luce UV-C, che ad una specifica lunghezza d’onda attiva la massima capacità germicida, e l’aria ne esce sanificata.

L'emergenza sanitaria ha messo in evidenza che la qualità dell’aria non deve essere considerata un mero parametro di comfort ma un importante elemento di salubrità, anche in considerazione dell’elevato tempo trascorso tra le pareti scolastiche.