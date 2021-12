Settore Automotive e prospettive Pilkington e Denso, tavolo regionale a gennaio

“Il 13 gennaio ci ritroveremo a Pescara presso la sede dell’assessorato regionale allo Sviluppo Economico per partecipare al tavolo sull’automotive. Verranno affrontate le problematiche complessive legate a un settore che risente della crisi globale del mercato accentuata, ancor più, dall’emergenza pandemica, che vede sotto osservazione le aziende della nostra zona industriale come la Pilkington e la Denso”.

Ad annunciarlo il sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca che ha ricevuto, alla vigilia di Natale, la convocazione dall’assessore Daniele D’Amario. E’ la conseguente prosecuzione - si legge in una nota diramata da palazzo di città - dell’incontro ospitato lo scorso 6 dicembre nell’aula consiliare del Comune di San Salvo quando, su convocazione del sindaco Magnacca, a confrontarsi furono i vertici aziendali della Denso, i sindacati e la Regione Abruzzo. “Come Amministrazione comunale ci siamo attivati in queste situazioni – conclude il sindaco – per far incontrare le parti. Continueremo a vigilare e a sollecitare atti conseguenti per la tutela dell’occupazione e del nostro territorio. Ringrazio l’assessore regionale D’Amario per la disponibilità nel mettersi in ascolto delle nostre richieste d’intervento”.

All’incontro sono stati invitati i sindacati regionali, l’Arap, la Sangritana, il Polo innovazione automotive, la Confindustria regionale e di Chieti-Pescara e

i sindaci di Atessa e Sam Salvo.