Centro commerciale Insieme "off limits": l'ordinanza del sindaco

Il sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca, con propria ordinanza, ha predisposto il divieto di accesso al Centro Commerciale Insieme di Piana Sant’Angelo per consentire le dovute verifiche e il rilascio delle nuove certificazioni di conformità per la sicurezza della clientela e degli operatori.

Provvedimento adottato a seguito dell’incendio dello scorso 25 dicembre che, seppur abbia interessato una limitata area di un’attività commerciale con conseguente intervento dei Vigili del Fuoco, è stato causato dal danneggiamento dell’impianto elettrico, con conseguente attivazione dell’impianto automatico di spegnimento a pioggia e degli evacuatori di fumo.

La relazione del Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Chieti ha invitato il Comune di San Salvo a ad adottare tutti i provvedimenti contingibili e urgenti di competenza ritenuti necessari ai fini della tutela della pubblica e privata incolumità al fine di ripristinare in via definitiva le condizioni di sicurezza richieste in quanto da considerare il Centro commerciale cautelativamente non praticabile.

"Non appena saranno ripristinate condizioni di agibilità, speriamo presto, si procederà con la revoca e l’accesso nelle attività commerciali", conclude il sindaco.