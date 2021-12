Consiglio comunale, giovedì ultima riunione del 2021

Il presidente del Consiglio comunale di San Salvo, Eugenio Spadano, ha convocato il Consiglio comunale in seduta straordinaria e urgente in videoconferenza per giovedì 30 dicembre alle ore 15:30 in prima convocazione ed eventuale seconda convocazione il medesimo giorno alle ore 16:30.

Gli argomenti che verranno trattati nel corso della seduta:

Art. 54 Regolamento del Consiglio e delle Commissioni consiliari: verbale dell’adunanza (seduta consiliare del 18/11/2021);

Asta pubblica del compendio fallimentare procedura n. 13/2015 Tribunale Vasto - immobili via G. De Vito n. 10/12 (ex Poste) e via Guglielmo Marconi n. 14 –

Aggiudicazione e autorizzazione all’acquisizione al patrimonio immobiliare.

Lavori di riqualificazione di piazza Vitale Artese in variante al Prg con ampliamento dell'area adibita a parcheggio. approvazione progetto definitivo in prima seduta ai sensi dell’art.19 comma 2 del d.p.r. 327/2001;

Variazione al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 ratifica delibere di Giunta comunale n. 167 del 30/11/2021 e n. 168 del 30/11/2021 adottate ai sensi dell'art. 175, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000;

Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175: approvazione;

Aggiornamento programma biennale 2021-2022 degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Approvazione;

Programmazione triennale LL.PP. 2021-2023 ed annesso elenco annuale 2021. Approvazione aggiornamento;

Alienazione terreno in contrada Stazione - ditta Parente Emiliana – provvedimenti.

La seduta verrà trasmessa in diretta streaming collegandosi al sito www.comunesansalvo.it nella sezione Consiglio comunale in diretta.