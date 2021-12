La Selva ospita gli Ultras Cristiani

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Bellissima giornata di divertimento e di sano sport vissuta dai ragazzi Ultras Cristiani della parrocchia San Nicola presso il Centro Sportivo "La Selva" di Maurizio Ialacci.

I giochi in cui si sono sfidati sono due: calcio e paddle. I ragazzi, ancora una volta, hanno saputo dimostrare un sano confronto sportivo nel segno della condivisione e dell'amicizia.

Alla giornata, inoltre, erano presenti anche Giovanni Daniele e Francesco De Ninis, che militano nei campionati dilettantistici.

Presente don Giorgio, parroco delle comunità di Bolognano e Piano d'Orta che quando trova tempo viene sempre a salutare il suo confratello don Beniamino Di Renzo e questa comunità che gli vuole tanto bene.

Un ringraziamento particolare e sincero va a tutti gli organizzatori, in particolare a Francesca Di Marco e Mattia Civitarese, e i non presenti fisicamente ma sempre con il cuore Simone D'Adamo e Nicola Aquilino che hanno fortemente voluto ed hanno creduto in questa giornata di sano sport ed allo staff de La Selva dei fratelli Ialacci.