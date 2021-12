Alle Parrocchie sansalvesi il 'Premio San Vitale'

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Nella serata di ieri, 30 dicembre, presso il Bar Roma di Floriano Cilli si è svolta la premiazione e la consegna delle statuine 3D del Santo Patrono della città San Vitale.

Tra i premiati ci sono state anche le Parrocchie cittadine per l'ottimo lavoro di servizio durante la pandemia.

A prendere parte alla premiazione erano presenti don Raimondo Artese (parroco di San Giuseppe) e per la parrocchia San Nicola i due rappresentanti Florin Rossi e Andrea Di Criscio.

Don Raimondo Artese ha evidenziato come questo problema della pandemia ha creato non pochi problemi e disagi alla nostra popolazione locale di San Salvo.

Inoltre ha affermato che, i nostri nonni, per scappare dalla carestia e dalle guerre di quel tempo avvolgevano i loro beni all'interno di alcuni stracci arrotolati e partivano per recarsi in America.