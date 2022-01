Open Day in vista delle future iscrizioni, le opportunità all'Istituto 'Gianni Rodari'

L’Istituto Comprensivo Gianni Rodari di San Salvo invita genitori e famiglie agli incontri di Open Day on-line e in presenza in vista delle iscrizioni per l’anno scolastico 2022/2023.

"Si tratta di un momento molto importante per le famiglie - spiega il dirigente scolastico Vincenzo Parente - scegliere la scuola più adatta alle esigenze ed alle caratteristiche di ciascun alunno diviene fondamentale per il suo presente, ma soprattutto per il suo futuro da cittadino attivo e consapevole della società di cui farà parte".

Presso la segreteria della Scuola primaria Sant'Antonio in via Ruffilli i genitori potranno trovare personale a disposizione per effettuare l’iscrizione a decorrere dal 4 gennaio e fino al 28 gennaio 2022, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13:00 ed al giovedì pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 18:00.

Tutte le informazioni relative alle iscrizioni ed al Piano dell’Offerta Formativa (POF) dell’Istituto sono a disposizione sul sito www.icsansalvo2.edu.it