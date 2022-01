Epifania di doni per la Parrocchia San Nicola

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Il giorno dell'Epifania gli Ultras del San Salvo hanno consegnato a don Beniamino delle calze della Befana per i bambini della parrocchia ed hanno contribuito alla realizzazione di una mattonella per la ristrutturazione della Chiesa.

Un ringraziamento a questi giovani accomunati dalla passione per il calcio e per i colori bianco azzurri del San Salvo che ci dimostrano come anche le tifoserie possono avere valori belli di solidarieta'.

Nell'occasione di questa giornata in cui si celebrava l'arrivo dei Magi al cospetto di Gesu' bambino, don Beniamino, ha voluto ringraziare la sua comunita' parrocchiale, tanto generosa in questi anni di ricostruzione e pandemia, con una simpatica iniziativa di consegna regali rivolta a tutti coloro che erano presenti alle Sante Messe del 6 gennaio scorso.