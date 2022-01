Screening Covid a San Salvo, operazioni in corso

In tanti in maniera responsabile stanno rispondendo all'appello aderendo alla campagna straordinaria di screening antigenico per monitorare la popolazione scolastica e le famiglie in programma oggi e domani a San Salvo.

Tre i siti dover recarsi (orari 9-13 e 14-18): palestra Ripalta (Via Luca della Robbia), palestra del Polo scolastico (Via Melvin Jones) e Aula magna Istituto Mattioli (Via Monte Grappa).

“La nostra priorità è verificare lo stato di salute della popolazione scolastica di San Salvo con una grande attenzione alle famiglie in questo momento nel quale è aumentato in maniera esponenziale il numero dei positivi nella nostra comunità”, dice in merito il sindaco della città, Tiziana Magnacca.