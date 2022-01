Screening di massa a San Salvo, in archivio la prima giornata

Screening della popolazione a San Salvo: nella prima delle due giornate previste sono stati effettuati, in totale, 1.701 tamponi antigenici e tra essi ne sono risultati positivi 26.

Domenica 9 il 'bis': c'è la possibilità di poter eseguire il tampone dalle ore 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 nella palestra Ripalta (Via Luca della Robbia), nella palestra del Polo scolastico (Via Melvin Jones) e nell’Aula magna Istituto Mattioli (Via Monte Grappa).