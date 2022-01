Screening a San Salvo, non solo per la popolazione studentesca

"Oggi apriamo lo screening anti Covid 19 a tutta la città perché abbiamo una maggiore disponibilità di tamponi. In questa giornata chiunque voglia farlo può recarsi ed effettuare il tampone antigenico. Invito la cittadinanza a cogliere questa preziosa opportunità che ci vede tutti in prima linea con splendide testimonianze di volontariato per rispondere a questa nuova emergenza pandemica per il bene della nostra comunità e della popolazione scolastica”.

A dirlo il sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca in apertura della seconda giornata di screening antigenico.

Per aderire allo screening recarsi dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00 nella palestra Ripalta (Via Luca della Robbia), nella palestra del Polo scolastico (Via Melvin Jones) e nell’Aula magna Istituto Mattioli (Via Monte Grappa).

Il tampone non è valido per il Green pass.

Presentarsi muniti di carta d’identità, tessera sanitaria e modulo compilato scaricabile dal sito www.comunesansalvo.it