Seconda giornata di screening a San Salvo, i dati

Nella seconda giornata di Screening di massa sono stati eseguiti a San Salvo un numero complessivo di 1.975 tamponi antigenici, di questi 56 sono risultati positivi.

Nelle due giornate sono stati eseguiti in totale 3.676 tamponi, dei quali 82 sono risultati positivi per un tasso di positività pari al 2,23 per cento.

Il numero attuale dei positivi a San Salvo è arrivato a quota 555 (senza considerare gli ultimi rilevati con lo screening che saranno conteggiati per l'aggiornamento nei prossimi giorni).