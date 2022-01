L'ultimo saluto ad Onorina Colameo e Angelo Bruno

San Salvo si stringe con commozione e affetto al dolore della famiglia per la morte di Onorina Colameo e Angelo Bruno, gli anziani coniugi - rispettivamente 91 e 87 anni di età - che hanno perso la vita a seguito delle esalazioni dovute ad un incendio divampato all'interno della loro abitazione di 13° Vico Garibaldi, in una zona centrale della città.

Nel pomeriggio, alle ore 15,30 nella Chiesa di San Nicola Vescovo, la celebrazione dei funerali della coppia, muovendo dalla Sala Parrocchiale Paolo VI dove da ieri allestita la camera ardente.

Tanti i messaggi di cordogli giunti in questi giorni. Come quello di Palmina Napolitano, ex dipendente comunale, ora in pensione. “Onorina e Angelo - ha ricordato Napolitano al quotidiano Il Centro - erano due figure della San Salvo semplice e laboriosa. Due persone oneste e amate che non si sono mai risparmiate. Angiolino ha lavorato nei campi ma è stato anche dipendente della Siv, divenuta poi Pilkington. Onorina e Angelo hanno cresciuto i quattro figli con tanti sacrifici e tutti sono splendide persone. Siamo molto tristi”.