Verso il voto a San Salvo, il Movimento 5 Stelle ci sarà

Nei giorni scorsi, alla presenza del senatore vastese Gianluca Castaldi, si è riunito un gruppo di attivisti e simpatizzanti del Movimento 5 Stelle a San Salvo.

Al centro dell'attenzione la scelta di partecipare alle prossime elezioni comunali a San Salvo con una propria lista.

In una nota, diramata da Antonio Turdò, presidente del Comitato Pro Trignina, si evidenzia che nei prossimi giorni ci saranno iniziative di sensibilizzazione e per il coinvolgimento di cittadini e simpatizzanti per la stesura di un programma e la formazione di una lista che prenda parte alla campagna elettorale.

Indicato un numero di telefono (0873-547434) per maggiori informazioni.