Voto a San Salvo, il centrodestra candida a sindaco Emanuela De Nicolis

Sarà l'avvocato Emanuela De Nicolis il candidato sindaco del centrodestra per le prossime amministrative a San Salvo.

"Lo abbiamo deciso insieme - si legge in una nota dei gruppi consiliari San Salvo Città Nuova, Lista Popolare e Per San Salvo - partendo dal sindaco Tiziana Magnacca e dal presidente del Consiglio Eugenio Spadano, con i consiglieri e gli assessori comunali, attraverso l’espressione quanto mai democratica del voto.

Una scelta condivisa, che consentirà al centrodestra di ripresentarsi agli elettori ancora più forte, alla ricerca del consenso in maniera unitaria, con idee e programmi concreti, per proseguire nel lavoro svolto in questi dieci anni.

Abbiamo ancora grandi progetti da realizzare assieme per continuare nella crescita della nostra città, seppur consapevoli che tutto è reso più complicato dall’emergenza pandemica, che continua a segnare le nostre vite.

Ma insieme ce la faremo, con lo sguardo rivolto al futuro, con Emanuela De Nicolis sindaco.

Ed ora tutti al lavoro, insieme per il bene di San Salvo".