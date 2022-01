Tribunale in bilico, avvocati in sciopero per tre giorni

Da oggi, e fino a venerdì 21 gennaio, avvocati in sciopero a Vasto: si tratta di una delle forme di protesta per la prevista chiusura del Tribunale di Vasto, assieme agli altri di Lanciano, Avezzano e Sulmona in Abruzzo.

A mettere in campo questa azione è il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vasto, presieduto da Vittorio Melone, un'iniziativa che ha l'obiettivo di “sottolineare l’importanza e la necessità di preservare il Tribunale e la Procura della Repubblica di Vasto quali presidi di legalità impresicndibili per il nostro territorio”.

La chiusura dei quattro Tribunali abruzzesi sopra citati è programmata nel mese di settembre di questo 2022.